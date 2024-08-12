Синоптики "Казгидромета" сообщили, чего казахстанцам ожидать от погоды в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду в Казахстане будет формировать Североатлантический циклон. На большей части территории страны пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа на западе, северо-западе, севере страны. По Казахстану произойдёт усиление ветра", - говорится в прогнозе.