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Погоду в Казахстане будет формировать Североатлантический циклон

Сегодня, 22:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: baigenews.kz

Синоптики "Казгидромета" сообщили, чего казахстанцам ожидать от погоды в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду в Казахстане будет формировать Североатлантический циклон. На большей части территории страны пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа на западе, северо-западе, севере страны. По Казахстану произойдёт усиление ветра", - говорится в прогнозе.

На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров покажут от +18+26°С до +22+33°С.

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