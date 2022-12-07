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рixabay Сегодня, 08:00
127
Сегодня, 08:00
127
Фото: рixabay

Погоду без осадков обещают казахстанцам 7 декабря

"Казгидромет" сообщил, что 7 декабря на большую часть РК будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, гололед, на юге усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман.

В Кызылординской и Костанайской областях ожидается туман.

В Жетысу и Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

 

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#Казгидромет #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:00
127
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