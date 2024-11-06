Погодные условия в Астане привели к задержке рейсов
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
87Фото: baigenews.kz
Авиарейсы задерживаются в Астане из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.
Авиакомпания Air Astana сообщает, что вечером 6 ноября, рейсы из Астаны задерживаются из-за сильного ветра, препятствующего противобледенительной обработке самолётов.
Пассажирам предлагают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
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