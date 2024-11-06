  • 6 Ноября, 21:28
  • BAIGENEWS

Погодные условия в Астане привели к задержке рейсов

Сегодня, 20:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
87
Фото: baigenews.kz

Авиарейсы задерживаются в Астане из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Авиакомпания Air Astana сообщает, что вечером 6 ноября, рейсы из Астаны задерживаются из-за сильного ветра, препятствующего противобледенительной обработке самолётов. 

Пассажирам предлагают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт. 

Самое читаемое

Наверх