Погода ухудшится в шести областях Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили синоптики Казгидромета в шести областях Казахстана, перeдаёт BaigeNews.kz.

13-14 ноября в Акмолинской области ожидаются дождь и снег, на севере и западе области сильные осадки. Метель, гололёд. Ветер юго-западный c порывами до 28 метров в секунду. Днём 13-го, ночью 14 ноября севере и востоке области временами скорость ветра достигнет 30 метров в секунду и более.

В Костанайской области в этот же период ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололёд. 13 ноября на севере области туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 13 ноября на юге, востоке области временами 30 метров с секунду и более.

В Северо-Казахстанской области тоже пройдут дожди и снега. 14 ноября особенно сильные осадки ожидаются на севере и западе региона. Синоптики также прогнозируют метель, гололёд. Ветер юго-западный с порывами до 28 метров в секунду, днём 13 ноября на юге области временами 30 метров в секунду и более.

14-15 ноября непогода придёт в Жамбылскую, Карагандинскую и Павлодарскую области.

В Жамбылской области ожидаются осадки, 15 ноября на севере, юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области туман, гололёд. Ветер юго-западный порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

В Карагандинской области наиболее сильные осадки прогнозируют в северной части региона. Также ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный порывы до 30 метров в секунду и более.

14 ноября в Павлодарской области ожидаются осадки, метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юге области временами 30 метров в секунду и более.