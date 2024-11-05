Погода резко ухудшится в Алматы
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Власти Алматы обратились к жителям и гостям города с предупреждением, передаёт BaigeNews.kz.
С 5 по 8 ноября в мегаполисе ожидаются дожди, ночью 7 ноября — мокрый снег и похолодание до +2°C.
Для предупреждения подтоплений и гололёда задействовано 490 единиц спецтехники и 1 120 дорожных рабочих. С вечера 6 ноября на дорогах будут дежурить 160 пескоразбрасывателей.
"Рекомендуем водителям заменить летние шины на зимние и соблюдать осторожность из-за возможного гололёда. Пешеходам быть внимательными и соблюдать меры предосторожности", - обратились к участникам дорожного движения в акимате.
По данным Казгидромета, 6 ноября в Алматы будет облачно, днём ожидается до +16°C и дождь, ночью +8…+10°C, 7 ноября — переход дождя в снег и понижение температуры до +2°C.
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