Погода резко ухудшится в Алматы

Власти Алматы обратились к жителям и гостям города с предупреждением, передаёт BaigeNews.kz.

С 5 по 8 ноября в мегаполисе ожидаются дожди, ночью 7 ноября — мокрый снег и похолодание до +2°C.

Для предупреждения подтоплений и гололёда задействовано 490 единиц спецтехники и 1 120 дорожных рабочих. С вечера 6 ноября на дорогах будут дежурить 160 пескоразбрасывателей.

"Рекомендуем водителям заменить летние шины на зимние и соблюдать осторожность из-за возможного гололёда. Пешеходам быть внимательными и соблюдать меры предосторожности", - обратились к участникам дорожного движения в акимате.

По данным Казгидромета, 6 ноября в Алматы будет облачно, днём ожидается до +16°C и дождь, ночью +8…+10°C, 7 ноября — переход дождя в снег и понижение температуры до +2°C.