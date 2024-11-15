Погода на выходные: в каких регионах Казахстана потеплеет до плюс 15 градусов

Но в некоторых областях ожидаются снег и гололёд.

Синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня западные, северо-западные и северные регионы попадут под влиянием ложбины Северо-западного циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Из-за этого на западе республики ожидаются дождь со снегом и гололед, а на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.

"На остальной территории республики, под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков", - говорится в прогнозе синоптиков.

По стране ожидаются туманы и усиление ветра 15-25 м/с.

"Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе 5 мороза-5 тепла, на севере, востоке и в центре 5 мороза-2 тепла, на юге и юго-востоке 5-15 тепла", - резюмировали в "Казгидромете".

Ранее синоптики рассказали, какая зима ожидает казахстанцев.