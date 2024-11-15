Погода на выходные: в каких регионах Казахстана потеплеет до плюс 15 градусов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Но в некоторых областях ожидаются снег и гололёд.
Синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня западные, северо-западные и северные регионы попадут под влиянием ложбины Северо-западного циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Из-за этого на западе республики ожидаются дождь со снегом и гололед, а на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.
"На остальной территории республики, под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков", - говорится в прогнозе синоптиков.
По стране ожидаются туманы и усиление ветра 15-25 м/с.
"Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе 5 мороза-5 тепла, на севере, востоке и в центре 5 мороза-2 тепла, на юге и юго-востоке 5-15 тепла", - резюмировали в "Казгидромете".
Ранее синоптики рассказали, какая зима ожидает казахстанцев.
Самое читаемое
- Микрорайон Уральска заливает сточными водами
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией