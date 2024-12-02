Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана

Снегопады, метели и сильный ветер прогнозируются в Казахстане в декабре. Дожди и мокрый снег ожидаются в южных областях страны, в горной и предгорной местности ― обильный снег. Гололёд и туманы обещают синоптики на западе и юге республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В первой декаде месяца на севере, в центре и на востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от -10-18 до -3-10 градусов, днём от 0-8 до -3+5 градусов.

На юге и юго-востоке ночью ожидается от -5+5 до -1-8 градусов, в горных районах до -10-15 градусов, днём от -5+5 до +5+12 градусов.

На западе ночью будет -1-8 градусов, на побережье Каспийского моря до +3 градусов, днем +1+8 градусов. К концу декады дневная температура может понизиться до -5+3 градусов.

Во второй и третьей декадах декабря этого года в северных, восточных и центральных областях Казахстана ночами будет от -18-23 градусов до -7-12 градусов, днём от -4+1 градусов до -8-13 градусов. В некоторые дни морозы могут доходить до -25-35 градусов ночью и до -10-20 градусов днём.

На юге и юго-востоке ночью температура будет варьироваться от -7-18 градусов до 0-5 градусов, днём от 0-5 градусов до +3+12 градусов. В отдельные дни третьей декады морозы могут усилиться до -15-22 градусов ночью и до -5-13 градусов днём.

По информации "Казгидромета", в целом температура воздуха ожидается около нормы по всему Казахстану, а количество осадков на большей части страны превысит средние показатели.

Ранее в прогнозена трое суток сообщалось, в каких областях Казахстана ожидаются снегопады и дожди.