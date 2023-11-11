"Погнул шлагбаум у дома": десятки вандалов наказали в Астане

В Астане с начала года выявили 120 случаев порчи имущества и вандализма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

"К примеру, в мае по улице Косшыгулулы неизвестный погнул шлагбаум у жилого дома. Мужчину оштрафовали", - сообщили в акимате.

Указывается, что с 2023 года ужесточено наказание за акты вандализма, порчу общественного и частного имущества. Введена административная ответственность (статья 147-1 КРКоАП) там, где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге. С начала года по статье 147-1 КРКоАП в Астане выявлено 120 правонарушений.

"По городу ежедневное дежурство и мониторинг осуществляют свыше 2500 правоохранителей", - сообщили в акимате Астаны.

Так, за 10 месяцев текущего года за мелкое хулиганство к ответственности привлекли более 1200 человек. К примеру, выявлено несколько случаев, когда граждане справляли нужду в подъездах жилых домов и неположенных местах. Всех их установили и наказали, применив административный арест.

Также в Астане общественные деятели совместно с сотрудниками полиции и волонтёрами проводят ночные рейды по районам в рамках акции "Стоп, вандал".