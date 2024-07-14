Погибший во время покушения на Трампа мужчина спасал семью

Во время попытки убийства бывшего президента США погиб 50-летний мужчина, который оказался у Трампа за спиной. Погибший работал пожарным. Об этом во время пресс-конференции заявил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Кори Комператоре был одним из тысяч людей, пришедших на предвыборный митинг в Батлере, штат Пенсильвания. По словам губернатора, мужчина погиб, пытаясь защитить свою семью.

"Я только что разговаривал с женой Кори и двумя его дочерьми. Кори был отцом девочки. Кори был пожарным. Кори ходил в церковь каждое воскресенье. Кори любил свою общину. Особенно Кори любил свою семью. Он был ярым сторонником бывшего президента и был так взволнован, что вчера вечером был с ним в обществе. Я спросил жену Кори, можно ли мне поделиться тем, о чём мы говорили. Она сказала "да" и попросила меня сказать вам, что Кори умер героем", — сказал Шапиро.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство.

СМИ пишут, что экс-президента США спасла невероятная случайность, буквально чудо – в момент выстрела он повернул голову, и пуля, которая должна была стать смертельной, прошла по касательной, пробив ухо экс-президента. Меньше повезло участникам митинга, стоявшим за спиной Трампа – один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным местных СМИ, снайперы Секретной службы тоже располагались на крыше, но на другой – за трибуной Трампа. Они среагировали на выстрелы и открыли ответный огонь по нападавшему, убив его на месте.

ФБР опознало личность подозреваемого. По версии следствия, стрельбу на митинге в Пенсильвании устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.

Сам Трамп, получивший ранение в ухо, заверил, что чувствует себя нормально и его жизни ничего не угрожает. А случившееся в момент стало трендом: спустя всего неского часов с момента покушения на маркетплейсах уже появились футболки с изображением Трампа. Запечатлён ставший культовым момент, когда экс-президент США поднимает кулак вверх и покидает место покушения в сопровождении сотрудников спецслужб.

Действующий президент США Джо Байден резко осудил произошедшее. Также в поддержку Трампа выступили главы иностранных государств, в том числе по поводу покушения высказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав скорейшего выздоровления бывшему лидеру и кандидату в президенты США.

Также BaigeNews ранее рассказывал, как отреагировали на произошедшее мировые СМИ.