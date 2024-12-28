В Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау. Он похоронен на Сураханском кладбище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на азербайджанское издание Report.

В церемонии прощания приняли участие представители общественности и близкие подростка.

Как рассказала тётя погибшего Зара Еганова, Мухаммедали летел в Грозный, чтобы провести новогодние праздники с мамой.

"С племянником в последний раз разговаривала довольно давно. Очень трудно что-то сказать. Он летел в Грозный, чтобы провести праздник с мамой. Он был очень хорошим ребенком", — сказала Зара Еганова.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

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По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

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