Погибшего в авиакатастрофе под Актау юного футболиста похоронили в Баку
13-летний Мухаммедали летел в Грозный к маме.
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В Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау. Он похоронен на Сураханском кладбище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на азербайджанское издание Report.
В церемонии прощания приняли участие представители общественности и близкие подростка.
Как рассказала тётя погибшего Зара Еганова, Мухаммедали летел в Грозный, чтобы провести новогодние праздники с мамой.
"С племянником в последний раз разговаривала довольно давно. Очень трудно что-то сказать. Он летел в Грозный, чтобы провести праздник с мамой. Он был очень хорошим ребенком", — сказала Зара Еганова.
Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
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По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
Врачи рассказали о состоянии шести выживших в авиакатастрофе под Актау.
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