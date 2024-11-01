Погибшего пожарного из Сарани наградили посмертно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.



Указом президента РК спасатель Хали Хайрат награждён посмертно медалью "Ерлігі үшін". От имени главы государства награду вручил родным погибшего пожарного аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

На вручении госнаграды присутствовали коллеги спасателя-пожарного. Это станет им примером преданности службе.

"Благодарим президента страны за награду нашего героя. Хали Хайрат за десять лет своей службы показал свою преданность профессии, на его счету немало спасённых жизней. Он навсегда останется в нашей памяти", – отметил начальник ДЧС Карагандинской области Маргулан Аманбаев.

Старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат погиб 7 октября в Каркаралинском районе при тушении степного пожара.