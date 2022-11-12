Погиб четырёхлетний ребёнок: пьяный водитель задержан в Талдыкоргане

Фото: tver.mk.ru

Виновник смертельного ДТП в Талдыкоргане водворен в изолятор временного содержания,передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Ранее сообщалось, что в ДТП при столкновении автомобилей BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser погиб четырёхлетний ребёнок. В аварии также пострадали двое взрослых мужчин, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.