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tver.mk.ru Сегодня, 15:39
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Фото: tver.mk.ru

Погиб четырёхлетний ребёнок: пьяный водитель задержан в Талдыкоргане

Виновник смертельного ДТП в Талдыкоргане водворен в изолятор временного содержания,передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Ранее сообщалось, что в ДТП при столкновении автомобилей BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser погиб четырёхлетний ребёнок. В аварии также пострадали двое взрослых мужчин, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.   

"Виновником ДТП оказался 42-летний водитель BMW 530, у которого выявили алкогольное опьянение средней тяжести. Водворив мужчину под стражу, правоохранители инициировали по факту досудебное расследование", —  говорится в сообщении полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:39
125
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