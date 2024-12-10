Для многих жителей Павлодарской области основной работой стало такси, а именно – внутриобластные перевозки и "межгород". Таксисты объединяются, создают группы в WhatsApp и так находят клиентов. Из некоторых отдалённых сёл никак иначе до города или до райцентра не добраться, либо автобус есть, но расписание неудобное. В других случаях люди просто предпочитают комфорт: чтобы с детьми и багажом не трястись несколько часов в автобусе, а потом от вокзала не добираться до нужного места "на перекладных". Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, насколько развита система транспортного сообщения в регионе.

Павлодарская область – это три города, 10 районов и больше 350 населённых пунктов. Автобусным сообщением связаны 90% из них.

Всего по стране, как сообщили BaigeNews.kz в министерстве транспорта РК, функционируют 216 регулярных междугородных межобластных пассажирских автобусных маршрутов.

Автобусы и поезда

Павлодар связан регулярным автобусным сообщением с такими городами как Аксу, Экибастуз, Астана, Усть-Каменогорск, Семей, Караганда и Курчатов. Железнодорожным сообщением – с Астаной, Туркестаном, Кызылордой, Алматы, Семеем, Усть-Каменогорском.

"На сегодняшний день пассажирскими перевозками охвачено 312 сельских населённых пунктов, что составляет 90%. Рейсы выполняются на ежедневной основе, их количество зависит от того или иного маршрута. Маршрутов – 183. В ближайшем времени будет рассмотрен вопрос открытия трёх внутриобластных маршрутов, таких как: Иртышск-Павлодар, Баянаул-Экибастуз и Церковное-Павлодар", – сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В Астану и обратно

Одно из самых популярных у павлодарцев направлений – до Астаны и обратно. Добраться в столицу можно на поезде, на такси или по воздуху, но этим летом самолёты в Астану не летали.

Стоимость билетов на поезд начинается от 3600 тенге. За эту сумму на протяжении семи часов вам придётся сидеть в неудобном кресле, физически это довольно тяжело, хоть и дешёво. Место в плацкарте – от 4500 тенге, купе – 6000-10 000 тенге.

На такси до Астаны добраться можно за четыре часа, ещё около часа уйдёт, пока всех пассажиров развезут по адресам. В среднем за комфорт и скорость придётся заплатить 8-10 тысяч тенге.

"В Астану я приезжаю в гости к сестре и племянникам, ещё приезжала в командировку по работе и на концерт с подругой. Один раз пришлось покупать билет в последний момент, ехала в сидячем вагоне, очень сильно устаёшь от этого, весь день потом разбитой себя чувствуешь. На такси удобнее и быстрее, время можно подобрать, а не посреди ночи приезжать на вокзал и потом тратиться на такси по городу. Единственное, что зимой я стараюсь ездить поездом. Покупаю билеты в ночь – уснул в купе, проснулся на подъезде к Астане. Боюсь застрять на трассе в гололёд или метель. Вопрос безопасности. А летом – только такси", – говорит павлодарка Айгерим Асарова.

Марина Никитина через Астану обычно летает с семьёй в отпуск. Чтобы не везти с собой в поезде чемоданы и не бегать с ними по вокзалу, тоже вызывает такси.

"В основном в аэропорт езжу. Мне нет смысла сначала в Павлодаре с чемоданами на вокзал ехать, потом с вокзала в Астане – в аэропорт. Так дважды на такси придётся тратиться, а с багажом в трамвае 2 не очень удобно. Легче сразу заплатить 13 тысяч тенге, загрузить сумки в багажник и напрямую ехать из Павлодара в аэропорт. И нервы сэкономлю, и время", – считает Марина Никитина.

Как быть сельским жителям

Село Сынтас одно из тех, которые не связаны автобусным сообщением ни с Павлодаром, ни с райцентром – селом Шарбакты. Чтобы добраться до города, нужно сначала договориться с местными, доехать до райцентра, и уже там пересесть на автобус или такси. И если пару лет назад проблем с рейсовыми автобусами не было, теперь он один. Ходит не каждый день, и уехать можно только в обед.

В итоге местные в основном пересели на такси. Машины находят через группу в WhatsApp. Дорога в одну сторону обходится в 2000-2500 тенге. На автобусе вдвое дешевле – 1000 тенге.

"Мои родители живут в деревне, в селе Сынтас Щербактинского района, до райцентра – около 40 километров. Автобус туда не ходит, это нецелесообразно, потому что село маленькое. Как люди добираются в город? Либо на своей машине, либо договариваются с местными, кто едет в райцентр, платят им определённую сумму. Раньше можно было без проблем уехать на автобусе, который ходил три раза в день. Так было дешевле, но сейчас оставили один рейс в день, поэтому добираемся на такси. inDrive там нет. Есть своя группа таксистов, с которыми доезжаешь", – рассказывает Айдана Ертай.

Из Актогая в Павлодар доехать проще. Автобусы ходят дважды в день, выбор у людей есть. Такси выбирают не от безысходности, а ради удобства. Хотя условия у актогайских водителей как в лоукостере – багаж нужно оплачивать отдельно.

У Алии трое маленьких детей, чтобы повидаться с семьей, она обычно договаривается с таксистами. Девушка объясняет: с тремя детьми сложно добираться сначала на вокзал, оттуда – на рейсовом автобусе, а затем уже с сельского вокзала идти к родителям. Алия решила, что ей проще заплатить, чтобы их отвезли от адреса до адреса, чем сэкономить. Для сравнения: если ехать на автобусе, дорога обойдётся в 1250 тенге.

"120 километров, ехать полтора часа. За каждого пассажира просят 2500 тенге, младшего ребёнка можно взять на колени. Если ехать совсем без багажа, получается 10 тысяч тенге в одну сторону. А родителей мы навещаем несколько раз в месяц. Да, дорого. Но мне очень тяжело с детьми на общественном транспорте, на вокзал и с вокзала. И график автобуса неудобный", – говорит павлодарка.

Жители маленького села Калиновка в районе Теренколь предпочитают добираться в город на рейсовом автобусе. Цена вопроса – около 2000 тенге. Раньше автобусы делали по два рейса туда и обратно, график удобный. Сейчас количество рейсов сократили. Но это не единственная проблема: чаще, чем в Павлодар, людям нужно в райцентр. При этом старый вокзал, куда заезжали "поселковые" автобусы, в Теренколе закрыли. На новый вокзал заезжают только междугородние маршруты.

"Теперь наш рейсовый автобус, на котором можно добраться из Теренколя в Калиновку, это, считай, попутка. Из райцентра он тебя заберёт, только если заранее дозвонишься водителю. Уезжать приходится с остановки на выезде из Теренколя. Поэтому, если нам нужно в район, нанимаем такси из местных", – говорит местный житель.

Дорога туда и обратно на такси обходится ему в 3000 тенге.

Мнение таксистов

Из Павлодара до Успенки ехать чуть больше часа. Автобус ходит дважды в день, в одну сторону – 1180 тенге, на такси – 2000 тенге. Спрос есть, для многих жителей это буквально основная работа.

Фархат Адильханов таксует на протяжении пяти лет. Десять лет он служил по контракту в погранвойсках. Когда контракт закончился, решил ни от кого не зависеть и открыл ИП.

"Такси – моя основная работа: открыл ИП, плачу налоги. Работаю по направлению Успенка-Павлодар и Павлодар-Успенка. Больше всего пассажиров едут в Успенку в пятницу и в субботу, в воскресенье – выезжают в город. От времени года спрос тоже зависит. Среди моих пассажиров люди разного возраста – от молодёжи до пенсионеров. Едут в больницу, на учёбу, на работу. Некоторые каждый день в город ездят", – говорит Фархат Адильханов.

Успенские таксисты создали около десяти WhatsApp-групп, найти машину несложно. Фархат рассказывает: часто возит сельчан в областную больницу, кардиоцентр, онкологический диспансер. Бывает, пассажиры выходят на вокзале, откуда уезжают в другие города железнодорожным транспортом.

"Раньше люди предпочитали общественный транспорт, так как таксисты возили от вокзала и до вокзала. Вот так привезут в город и всё: дальше люди на трамваях, на автобусах, на маршрутках разъезжаются по адресам. Сейчас удобнее: открыл группу в телефоне, подобрал время, написал водителю, тебя забрали и отвезли от адреса до адреса. Да, автобусом дешевле, но потом нужно пересаживаться на общественный транспорт, ждать автобус или трамвай на остановке, и с вокзала ехать с сумками. На такси ты экономишь время", – поделился своим мнением Фархат Адильханов.

Фархат не единственный, для кого такси это основной источник дохода. Некоторые из его коллег приобрели машины специально для того, чтобы возить пассажиров от Успенки до Павлодара.

Антон Стоцкий (имя изменено) таксует не между селом и городом, а возит павлодарцев в Экибастуз, Астану и Караганду. Работает так уже три года. Клиентов находит не в чатах, а через официальное приложение inDrive.

"Так быстрее и комфортнее, чем на междугороднем автобусе или поезде", – говорит таксист.

Есть и определённая доля риска. Иногда водители "межгорода" наказывают своих коллег из inDrive и пассажиров, которые ставят слишком низкую цену. В итоге люди зря ждут машину, а таксистам звонят подставные клиенты.

Спрос будет выше

Напомним, с чего начался для таксистов 2024 год. В январе им сообщили: принимать оплату за поездки мобильными переводами больше нельзя. Тех, кто получит больше 100 переводов от разных лиц в течение трёх месяцев, пригрозили проверить. Так можно выявить предпринимателей, которые не платят налоги. Чтобы избежать проблем с законом, таксистам посоветовали зарегистрироваться в качестве ИП и работать честно.

Спустя полгода, 30 июля, министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве сообщил: казахстанским таксистам запретят работать на "межгороде". Для крупных агрегаторов такси – InDrive и "Яндекса" – введут жёсткое ограничение. Их водители не смогут брать заказы, если маршрут поездки составляет более 50 километров в одну сторону. В качестве примера министр транспорта привёл опыт зарубежных стран.

Также на пресс-конференции прозвучало, что водители такси нередко попадают в ДТП, а из-за растущей популярности такси казахстанцы реже выбирают поезда и автобусы, в результате чего те теряют пассажиров.

Однако общественности предложение запретить таксистам брать междугородние заказы, а значит вернуть всех в автобусы, не понравилось. Возмущения высказывали и рядовые казахстанцы, и предприниматели. Некоторые эксперты говорили о том, что подобная норма приведёт к тому, что частные перевозки только сильнее "уйдут в подполье". В итоге уже в августе Марат Карабаев заверил: междугородние перевозки таксистам не запретят. По его словам, это было всего лишь предложение рабочей группы, на уровне министерства вопрос не рассматривали, такая поправка не готовилась. Таксисты выдохнули.

В то же время министр транспорта сообщил, что владельцам праворульных авто в Казахстане запретят работать в такси в целях безопасности. Два самых крупных агрегатора должны будут ограничить владельцам таких авто доступ к работе.

Позже появилась ещё одна новость. С 1 января 2025 года в Казахстане намереваются усилить требования к частным перевозчикам. Спрос с таксистов будет выше: они должны будут проходить ежедневные медицинские осмотры – до и после смены, следить за состоянием автомобилей, использовать машины с левосторонним управлением, соблюдать режим труда и отдыха. Более того, с 1 января 2025 года агрегаторы такси будут предоставлять заказы только тем частным лицам, которые зарегистрированы как частные перевозчики. В случае невыполнения требований таксистам заблокируют доступ к новым заказам.

Сложно отрицать: в последние годы развитие двух крупных агрегаторов такси действительно сильно ударило по межобластным перевозкам. Автовокзалы заметно опустели. При этом сейчас в Казахстане рассматривают законопроект о передаче функций в сфере пассажирских перевозок автотранспортом в саморегулируемые организации (СРО).

Цель законопроекта – снизить участие государства и передать часть полномочий самим участникам рынка, однако предложенные меры уже вызвали жаркие споры в транспортной отрасли. Дело в том, что законопроект предлагает передать СРО сразу четыре важные функции в сфере пассажирских автоперевозок: организацию регулярных международных перевозок, межобластных перевозок, нерегулярных автобусных перевозок, организацию работы такси. Также участвовать в СРО будут автовокзалы и автостанции. Другими словами, законопроект предполагает, что перевозчики – и такси, и "автобусники" – должны будут вступить в саморегулируемые организации и платить взносы. Такая вот добровольно-принудительная дружба. Инициатива одобрена Мажилисом в первом чтении. Чем в итоге обернётся эта затея, пока сказать сложно.