Поездка на капоте со смертельным исходом: жителю Семея вынесли приговор

В Семее вынесли приговор по резонансному делу Дианы Сулейменовой, которая погибла в результате неудачной "автопрогулки". Желая уговорить своего возлюбленного не ездить выпившим за рулём, она скончалась в больнице от тяжёлых травм не приходя в сознание. Её парня приговорили у 9,5 годам лишения свободы, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"Гражданин Галушкин обвиняется в совершении уголовного правонарушения по статье 106 ч. 3-й уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества. Конфисковать в доход государства в качестве орудия преступления автомобиль, находящийся на штрафстоянке в городе Семей", - огласила сегодня резолютивную часть приговора судья следственного суда г. Семей.

Напомним, 33-летняя Диана Сулейменова попыталась оградить парня от опасности и уговорить его не ездить за рулём в алкогольном опьянении. Ссора, по словам подсудимого, произошла на почве ревности.

В результате девушка якобы залезла на капот его автомобиля, попросила довести её до стоянки. Но до места назначения она не доехала, а упала, получив в результате столкновения с автомобилем травмы, несовместимые с жизнью.

Диана Сулейменова 15 часов находилась в бессознательном состоянии, после чего скончалась. Врачи планировали сделать ей операцию.

Следствие продолжалось ровно 7 месяцев. 15 июля суд завершил судебное расследование, а в зале суда прошли заключительные прения.

Более подробно о ходе этого дела мы писали накануне.

Напомним, у скончавшейся от многочисленных травм девушки остался тринадцатилетний сын. Сторона защиты просила переквалифицировать дело на 104 статью. А пострадавшие попросили наказать подсудимого в виде лишения свободы на 10 лет.

После оглашения приговора суд также вынес частное постановление в адрес батальона дорожной полиции.

"Донести до сведения начальника ДВД о допущенном нарушении сотрудниками батальона ДПС: Галушкин не был освидетельствован в момент представления в полицию на наличие или отсутствие алкогольного опьянения", - заявил судья.

Диана Сулейменова скончалась 15 декабря 2023 года около 14.30 часов после многочасового пребывания в коме.