АО "Пассажирские перевозки" информирует пассажиров об изменениях в маршрутах движения поездов "Тальго" № 4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

С апреля 2025 года указанные поезда будут следовать по прямому маршруту без заезда на станцию Шу.

Как сообщается, станция Шу является узловой и требует смены локомотива. Данное решение принято в связи с оптимизацией логистики и сокращения общего времени в пути между Астаной и Алматы. Кроме того, пассажиропоток со станции Шу является низкой.

Пассажиры, планирующие посадку или высадку на станции Шу, могут воспользоваться альтернативным маршрутами - социально-значимыми поездами, сформированными из стандартных вагонов, а также следующими поездами "Тальго":

Поезда между Астаной и Шу:

№ 72/71 "Астана — Шымкент"

№ 86/85 "Астана — Шымкент"

Поезда между Шу и Алматы: