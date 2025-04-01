Поезда Тальго сообщением "Астана – Алматы" меняют маршрут
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АО "Пассажирские перевозки" информирует пассажиров об изменениях в маршрутах движения поездов "Тальго" № 4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
С апреля 2025 года указанные поезда будут следовать по прямому маршруту без заезда на станцию Шу.
Как сообщается, станция Шу является узловой и требует смены локомотива. Данное решение принято в связи с оптимизацией логистики и сокращения общего времени в пути между Астаной и Алматы. Кроме того, пассажиропоток со станции Шу является низкой.
Пассажиры, планирующие посадку или высадку на станции Шу, могут воспользоваться альтернативным маршрутами - социально-значимыми поездами, сформированными из стандартных вагонов, а также следующими поездами "Тальго":
Поезда между Астаной и Шу:
- № 72/71 "Астана — Шымкент"
- № 86/85 "Астана — Шымкент"
Поезда между Шу и Алматы:
- № 1/2 "Ташкент — Алматы"
- № 11/12 "Шымкент — Алматы"
- № 25/26 "Шымкент — Алматы"
- № 27/28 "Орал — Алматы".
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