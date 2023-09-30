Поезда с панорамными окнами хотят запустить в ВКО

В ВКО хотят запустить поезда из вагонов с панорамными окнами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Предполагается, что такие поезда будут курсировать между городами Усть-Каменогорск, Алтай и Риддер, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

Такой вид транспорта, отметили в ведомстве, может привлечь туристов.

"На сегодняшний день мы изучаем рынок по производству панорамных вагонов", — уточнили в управлении.

Нынешним летом в Кыргызстане в состав поезда, следующего из Бишкека на Иссык-куль, включён люкс-вагон с панорамными окнами. Также в нём имеются широкоформатные телевизоры, точки зарядки телефонов и ноутбуков, кулер с охлаждённой водой, холодильник, кондиционер.