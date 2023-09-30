Поезда с панорамными окнами хотят запустить в ВКО
Сегодня, 02:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:17Сегодня, 02:17
142Фото: swisstravelclub.ru / иллюстративное фото
В ВКО хотят запустить поезда из вагонов с панорамными окнами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Предполагается, что такие поезда будут курсировать между городами Усть-Каменогорск, Алтай и Риддер, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.
Такой вид транспорта, отметили в ведомстве, может привлечь туристов.
"На сегодняшний день мы изучаем рынок по производству панорамных вагонов", — уточнили в управлении.
Нынешним летом в Кыргызстане в состав поезда, следующего из Бишкека на Иссык-куль, включён люкс-вагон с панорамными окнами. Также в нём имеются широкоформатные телевизоры, точки зарядки телефонов и ноутбуков, кулер с охлаждённой водой, холодильник, кондиционер.
Самое читаемое
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Чуть не побили мировой рекорд: Асем Орынбай и Эдуард Ещенко рассказали о победе на Азиаде
- Уйдут в тень или закроются: Почему бизнес против повышения НДС