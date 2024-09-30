Поезда из Казахстана вновь начнут ходить в Новосибирск

Минтранспорта Казахстана и России достигли договорённости о возобновлении международного железнодорожного сообщения "Риддер-Новосибирск", передаёт BaigeNews.kz.

Составы начнут курсировать с 18 декабря с периодичностью один раз в четыре дня. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев.

Международный поезд № 407/408 "Новосибирск-Риддер" обслуживанием ОАО "РЖД" состоит из шести вагонов (по три купе и плацкарта) на 250 пассажиров. Состав оснащён системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места.