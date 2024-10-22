Поезд врезался в стадо слонов на Шри-Ланке
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На Шри-Ланке поезд столкнулся со стадом диких слонов. Он перевозил несколько тысяч галлонов топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.
Это случилось в 200 километрах от Коломбо. На путях оказались 20 слонов, и до них уже оставалось около 10 метров. Экстренное торможение не помогло.
В составе было восемь цистерн ёмкостью 50 тысяч литров ― бензин и дизтопливо. Движение на путях было временно закрыто.
В результате аварии погибли два слона, третий был серьёзно ранен, но после оказания ветеринарной помощи его вернули обратно в стадо. Из находившихся в поезде рабочих не пострадал никто, невредимым остался и машинист.
Сообщается, что слоны на Шри-Ланке находятся на грани вымирания. Их популяция сильно сократилась за последние 100 лет.
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