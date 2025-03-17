  • 17 Марта, 12:23
  • BAIGENEWS

Поезд столкнулся с легковушкой на юге Казахстана по вине водителя

Водитель легковой машины объехал закрытый шлагбаум и попал в ДТП.

Сегодня, 10:23
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: Кадр видео

Информацией по ДТП на железнодорожном переезде участка Алматы-1 – Сарыозек поделилась пресс-служба КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.
 
17 марта в 04:05 на охраняемом железнодорожном переезде участка Алматы-1 – Сарыозек машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

Причиной стало нарушение правил дорожного движения водителем автотранспортного средства, который объехал закрытый шлагбаум и выехал на переезд.

"Жертв и пострадавших нет. Повреждений пути и инфраструктуры переезда не зафиксировано. На локомотиве обнаружено повреждение – погнут рычаг автосцепки", - говорится в сообщении.

Поезд отправился с задержкой в 20 минут.

Информацию о происшествии передали в линейное управление полиции станции Капшагай.

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