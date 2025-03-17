Информацией по ДТП на железнодорожном переезде участка Алматы-1 – Сарыозек поделилась пресс-служба КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.



17 марта в 04:05 на охраняемом железнодорожном переезде участка Алматы-1 – Сарыозек машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

Причиной стало нарушение правил дорожного движения водителем автотранспортного средства, который объехал закрытый шлагбаум и выехал на переезд.

"Жертв и пострадавших нет. Повреждений пути и инфраструктуры переезда не зафиксировано. На локомотиве обнаружено повреждение – погнут рычаг автосцепки", - говорится в сообщении.

Поезд отправился с задержкой в 20 минут.

Информацию о происшествии передали в линейное управление полиции станции Капшагай.