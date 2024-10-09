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Поезд сошёл с рельсов в Акмолинской области

Сегодня, 21:53
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53
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Фото: baigenews.kz

Электровоз и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Акмолинской области. Об этом проинформировали в компании КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.

"9 октября в 17:40 на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Жертв нет", - говорится в сообщении.  

Для устранения последствий схода подняты восстановительные поезда. Для расследования причин происшествия направлена комиссия.

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