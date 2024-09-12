Поезд сбил женщину в Абайской области

Поезд сбил женщину на станции Аягоз в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на obvk.kz.

ЧП произошло 10 сентября. 36-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

"В линейном отделе полиции на станции Семей начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование", – отметили в ведомстве.

В социальных сетях сообщается, что женщина попала под маневровый тепловоз на нефтебазе.