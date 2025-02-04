Поезд сбил человека в Уральске
Начато расследование инцидента.
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
134Фото: baigenews.kz
Мужчину сбил поезд в Уральске. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что трагедия произошла на станции Уральск.
"В Линейном отделе полиции на станции Уральск начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По делу проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
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