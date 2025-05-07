Туристический поезд Keruen Express будет курсировать между Казахстаном и Узбекистаном. Первый рейс отправился в путь из Алматы 6 мая, передаёт BaigeNews.kz.

На нём отправились в тур более 130 человек, сообщили в АО "Пассажирские перевозки". На данном маршруте путешественники смогут посетить исторические и культурные достопримечательности двух стран:

• мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и городище Отырар в Туркестане;

• мавзолей Амира Тимура и площадь Регистан в Самарканде;

• крепость Арк и площадь Ляби-Хауз в Бухаре;

• мемориальный комплекс Хазрати Имам и мавзолей Толе би в Ташкенте.

Турпоезд следует по маршруту: Алматы — Туркестан — Ташкент — Самарканд — Бухара — Алматы. Продолжительность тура — шесть дней – с 6 по 11 мая 2025 года.

Поезд состоит из пяти современных вагонов – четырёх купейных и одного вагона-ресторана. Вагоны отечественного производства оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, а интерьер оформлен в национальном стиле.

В стоимость тура включены: проезд на турпоезде, экскурсионная программа с участием профессиональных гидов, входные билеты, а также трансферы, организованные туроператорами.