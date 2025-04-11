Первый туристический поезд прибыл в Бишкек 7 апреля. Маршрут его следования охватывает Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Состав поезда включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек.
Поезд с иностранными туристами закидали камнями в Кыргызстане
Маршрут его следования охватывает Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
136Фото: railway.kg
Поезд с туристами из Европы закидали камнями на Иссык-Куле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГП "НК "Кыргыз темир жолу".
Инцидент произошёл 8 апреля в 22:00.
"Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы. Подобные действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности. Особенно недопустимо, когда в результате преступных действий страдают гости страны", - заявили в компании.
Ранее сообщалось о том, что пять автобусов лишились стёкол в Шымкенте. Вечером их обкидали камнями в жилом массиве Таскешу.
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