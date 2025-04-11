Поезд с туристами из Европы закидали камнями на Иссык-Куле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Инцидент произошёл 8 апреля в 22:00.

"Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы. Подобные действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности. Особенно недопустимо, когда в результате преступных действий страдают гости страны", - заявили в компании.

Милиция ищет вандалов.

Первый туристический поезд прибыл в Бишкек 7 апреля. Маршрут его следования охватывает Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Состав поезда включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек.

Ранее сообщалось о том, что пять автобусов лишились стёкол в Шымкенте. Вечером их обкидали камнями в жилом массиве Таскешу.