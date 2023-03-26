Поезд протаранил легковушку в Актюбинской области

Фото: diapazon.kz

Легковушка столкнулась с поездом в Мугалжарском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

24 марта, при въезде в город Жем, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с автомашиной "Нива". Железнодорожный состав перевозил работников нефтяной компании.

Уточняется, что в результате ДТП жертв и пострадавших нет. Причины аварии расследует полиция.

Фото: diapazon.kz