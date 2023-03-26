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diapazon.kz Сегодня, 18:09
174
Сегодня, 18:09
174
Фото: diapazon.kz

Поезд протаранил легковушку в Актюбинской области

Легковушка  столкнулась с поездом в Мугалжарском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

24 марта, при въезде в город Жем, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с автомашиной "Нива". Железнодорожный состав перевозил работников нефтяной компании.

Уточняется, что в результате ДТП жертв и пострадавших нет. Причины аварии расследует полиция.

Фото: diapazon.kz

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Сегодня, 18:09
174
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