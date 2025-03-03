Поезд переехал мужчину в Мангистауской области
Не соблюдал правила безопасности.
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28 февраля в 21:46 на станции Боранкул произошел наезд на постороннего человека. Предварительная причина случившегося – нарушение пострадавшим правил безопасности: переход железнодорожных путей в неустановленном месте, передаёт BaigeNews.kz.
В Сети появились жуткие кадры с места происшествия.
По данным пресс-службы КТЖ, мужчину доставили в районную больницу станции Бейнеу. Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции станции Мангистау.
В компании напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. В 2024 году по стране зафиксировано 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий — нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.
Пешеходам необходимо строго соблюдать правила поведения:
- переходить пути только в специально оборудованных местах,
- быть предельно внимательными,
- не использовать наушники и не отвлекаться на гаджеты при нахождении вблизи путей.
Соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий.
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