Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья

Фото: Константин Шелков/Pavlodarnews.kz

Снимки известного павлодарского фотографа Владимира Бугаева нанесли на вагоны поезда "Павлодар – Туркестан". На изображениях — достопримечательности региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Вагоны поезда разрисовали, чтобы заинтересовать туристов местными красотами, сообщил заместитель руководителя областного управления предпринимательства и индустриально инновационного развития Руслан Даутбаев.

"Тематические вагоны будут курсировать по маршруту "Павлодар – Туркестан". Поезд посетит пять регионов нашей страны: Астану, Карагандинскую и Жамбылскую области, Шымкент и Туркестан, – перечислил Руслан Даутбаев.

Фото: Константин Шелков/Pavlodarnews.kz

На вагоны нанесли снимки фотографа Владимира Бугаева: павлодарскую набережную, центральную мечеть Машхура Жусупа и озеро Жасыбай. На поезде можно найти QR-код, с помощью которого можно узнать о туристском потенциале Павлодарской области.

Вагоны купейные, будут ходить в составе поезда на Туркестан с 22 марта и далее по чётным дням.