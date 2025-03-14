В Петропавловске произошла смертельная трагедия - на железнодорожной станции поезд сбил насмерть мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на станции Петропавловск, когда поезд не успел затормозить, и мужчина погиб на месте, до приезда скорой помощи, пишет Петропавловск.news.

В городском ДП на транспорте информацию подтвердили.

"По вышеуказанному факту в Линейном отделе полиции на станции Петропавл начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.