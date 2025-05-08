  • 8 Мая, 09:18
  • BAIGENEWS

Поезд насмерть сбил человека на путях в Алматинской области

Грузовой поезд совершил экстренное торможение из-за постороннего на путях.

Сегодня, 08:11
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11
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Фото: Unsplash

7 мая 2025 года в 20:52 на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожных путях, передаёт BaigeNews.kz.

К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения всех необходимых процедур.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Ведётся расследование в установленном порядке совместно с правоохранительными органами.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" выражает соболезнования и вновь напоминает: нахождение посторонних лиц на железнодорожных путях строго запрещено и смертельно опасно.

В апреле мы писали о том, что в Петропавловске поезд насмерть сбил человека.

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