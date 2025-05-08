Поезд насмерть сбил человека на путях в Алматинской области
Грузовой поезд совершил экстренное торможение из-за постороннего на путях.
Сегодня, 08:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
128Фото: Unsplash
7 мая 2025 года в 20:52 на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожных путях, передаёт BaigeNews.kz.
К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения всех необходимых процедур.
На место происшествия оперативно прибыла полиция. Ведётся расследование в установленном порядке совместно с правоохранительными органами.
АО "НК "Қазақстан темір жолы" выражает соболезнования и вновь напоминает: нахождение посторонних лиц на железнодорожных путях строго запрещено и смертельно опасно.
В апреле мы писали о том, что в Петропавловске поезд насмерть сбил человека.
Самое читаемое
- Подполковник полиции погиб в Костанайской области
- Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
- Казахстанские школьники завоевали "бронзу" на STEM-чемпионате в Греции
- Парад в Астане: Самые яркие моменты грандиозного шествия
- Спасать зрение недоношенным младенцам научились врачи в Алматы