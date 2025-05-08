7 мая 2025 года в 20:52 на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожных путях, передаёт BaigeNews.kz.

К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения всех необходимых процедур.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Ведётся расследование в установленном порядке совместно с правоохранительными органами.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" выражает соболезнования и вновь напоминает: нахождение посторонних лиц на железнодорожных путях строго запрещено и смертельно опасно.

В апреле мы писали о том, что в Петропавловске поезд насмерть сбил человека.