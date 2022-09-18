Поезд качался как игрушечный: в сети появились видео землетрясения на Тайване

Фото: скриншот видео t.me/bazabazon

Очевидцы выкладывают в интернет кадры мощного землетрясения, которе произошло у берегов Тайваня, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает агентство АР, на побережье произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. Но Геологическая служба США оценивает подземные толчки в 7,2 балла.

Объявлена угроза цунами.

Известно, что обрушилось трехэтажное здание и временно оказались в ловушке четыре человека внутри, около 400 туристов оказались на склоне горы и часть пассажирского поезда сошла с рельсов.

Видео раскачивающегося от стихии поезда, а также рушащегося потолка школьного спортзала опубликовал Telegram-канал Bazа.

Большая часть разрушений, по-видимому, была нанесена к северу от эпицентра, который, по данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, находился в городе Чишан на относительно небольшой глубине 7 километров.

Центральное информационное агентство острова сообщило, что в соседнем городе Юли рухнуло трехэтажное здание, в котором на первом этаже был круглосуточный магазин, а на верхних – жилые дома.