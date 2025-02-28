В Казахстане пройдет масштабная реновация почти 1300 школ, более половины из которых (54%) расположены в сельской местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Проект реализуется по девяти ключевым направлениям, соответствующим современным образовательным стандартам. В рамках реновации предусмотрены капитальный ремонт зданий, оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, обновление мебели, модернизация библиотек и столовых, реконструкция или строительство спортивных залов, благоустройство рекреационных зон и общественных пространств, а также внедрение новых систем безопасности.

"Государство ежегодно выделяет средства на улучшение школьной инфраструктуры. В 2025 году реновация охватит 262 школы, из них 141 находится в сельской местности. В обновленных зданиях будут обучаться почти 200 тысяч учеников", - отметила заместитель директора Департамента развития инфраструктуры Роза Сембаева.

В рамках работ запланированы замена кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций — электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также будет проведено благоустройство и озеленение школьных территорий.

Проект рассчитан на три года: в 2025 году обновят 262 школы, в 2026-м — 436, а в 2027-м — 466. Кроме того, в 2028–2029 годах в Жамбылской области планируется реновация еще 67 школ.