"Поехал на финал на метро": медалист Олимпиады Нариман Курбанов рассказал чем "удивил" его Париж

Серебряный призер Олимпиады казахстанец Нариман Курбанов стал одним из главных триумфаторов нашей сборной в Париже. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. В интервью BaigeNews.kz он рассказал о том, как готовился к главному турниру четырехлетия, поделился мнением о развитии спортивной гимнастики в Казахстане.

О влиянии отца

Отец Наримана, Хусанжан Курбанов, является его личным тренером, и именно он занимался подготовкой спортсмена к Олимпиаде. Нариман вспоминает, как начал заниматься спортивной гимнастикой по настоянию папы. Признается, что это было непросто.

"Когда твой отец — тренер, разговоры о гимнастике не прекращаются ни на минуту. Был период, когда я не хотел заниматься спортом. Но отец не отпустил меня, и я продолжал начатое. В детстве бывало, что я убегал от него со слезами на глазах. Мне тогда это не нравилось. Я всю жизнь провел в зале с утра до вечера. Мой режим был таким: школа — тренировки. Я даже уроки делал в спортивном зале. Со временем, когда я повзрослел, стало понятно, что я знаю свое дело, и отец отошел от меня, дав немного свободы. Вместе мы добились высоких результатов", — вспоминает Нариман.

После выступления сына в Париже Хусанжан Курбанов не сдерживал эмоций. Видео этого момента быстро распространилось в соцсетях. Нариман рассказывает, что отец был невероятно счастлив, и они поздравили друг друга сразу после объявления результатов.

"После этого у него берут много интервью. Мне даже трудно было поймать его на разговор. Ему все время звонят друзья со всего мира. Он просто был счастлив. Без лишних слов — был счастлив", — подчеркивает Нариман.

О подготовке и впечатлениях от Олимпиады

После того как стали известны результаты, Нариман позвонил маме, сестре и своей девушке. Вспоминает что ему было трудно поверить в то, что произошло.

"Первым поздравил меня отец, он был рядом. Точнее, я его поздравил. Когда атлет из Кореи упал во время своего выступления, я подошел к отцу и сказал: "Все, это серебро". На радостях я его обнял. Вскоре вся делегация подбежала и начала поздравлять. Никто, кажется, не мог поверить в то, что это случилось, и я тоже не мог поверить. Первым людям, которым я позвонил, были мама, сестра и конечно же моя девушка", – вспоминает Нариман.

К слову, на финальное выступление спортсмен приехал на метро. По его словам, организация Олимпийских игр в Париже оставляла желать лучшего. После Азиатских игр в Китае спортсмены ожидали от организаторов главных Игр четырехлетия более высокого уровня.

"В прошлом году я был в Китае на Азиатских играх. Там было все на высшем уровне. Они строили целые районы для спортсменов – новые шикарные дома класса люкс. Я, конечно, ожидал, что Олимпийские игры будут не хуже. Но на деле все оказалось не так. Когда я приехал, сразу понял, что организация сильно хромает. Даже нормально поесть было сложно: повсюду огромные очереди, комнаты без кондиционеров и необходимых удобств. Что касается транспорта – это полный ужас. Водители терялись, не знали, куда ехать. Мы постоянно опаздывали на тренировки и соревнования. Некоторые спортсмены покидали Олимпийскую деревню, потому что условия их не устраивали. Я поехал на финал на метро, зная, что так будет быстрее. Если бы я поехал с водителем, он, скорее всего, блуждал бы по городу и мог опоздать", – говорит Нариман.

Несмотря на такие условия, казахстанский спортсмен старался сосредоточиться на результатах. Нариман признается, что готовился к тому, что на самых важных стартах четырехлетия может произойти все что угодно.

"Я уже опытный спортсмен и знал, что не все идет по плану. Я готовился к любым неожиданностям. Даже в этом году на квалификационных соревнованиях в Баку я заболел за день до старта. Хорошо, что рядом были врачи, и они смогли подготовить меня к соревнованиям всего за сутки", - говорит гимнаст.

Большое внимание в подготовке к Играм в Париже Нариман уделил психологической составляющей. Он признается, что этого ему раньше не хватало. Такая подготовка и позволила сохранять спокойствие на Олимпиаде.

"Я читаю мотивационные и психологические книги, и это очень помогает. Я завел огромную тетрадь, куда записывал свои мысли, и перед каждым соревнованием перечитывал их, чтобы быть максимально спокойным", - делится своим секретом спортсмен.

О развитии спортивной гимнастики в Казахстане

Успех Наримана Курбанова в Париже стал не случайным совпадением или удачным стечением обстоятельств. На это указывает ряд положительных результатов сборной в последние годы. Нариман с гордостью говорит об успехах казахстанской команды.

"За последние годы мы показываем все лучшие результаты, — отмечает он. — Вся наша команда продолжает развиваться, и наши выступления стали чаще транслироваться на Qazsport: Кубки мира, чемпионаты мира, Универсиады, Азиады. Результаты улучшаются, и популярность гимнастики растет", - отмечает он.

Спортсмен надеется, что после его успеха на Олимпиаде интерес к гимнастике в стране станет еще более массовым.

"Я рад, что о гимнастике узнали по всей стране. Насколько мне известно, абонемент на занятия в государственных школах стоит 20-25 тысяч тенге. Я считаю, что это приемлемая цена, учитывая, что ребенок несколько раз в неделю ходит в зал. Гимнастика развивает всё: ловкость, силу и выносливость", — делится Нариман.

Конкуренция на мировой арене в этом виде спорта очень высокая. Поэтому отобраться на Олимпиаду было непросто.

"На отборе присутствовало еще больше соперников, среди которых был серебряный призер Олимпиады в Токио. Поэтому отобраться на Игры было даже сложнее, чем выступить на них. Я выбил у него лицензию. Когда я преодолел еще несколько сильных конкурентов, я уже понимал, что на Олимпиаду поедут три-четыре сильных спортсмена, с которыми можно бороться. Я знал, что если сделаю всё правильно, то смогу завоевать медаль", - говорит Нариман.

О личной жизни

После успешного выступления в Париже Нариман планирует жениться. Невеста Наримана Курбанова известная казахстанская спортивная гимнастка, чемпионка Исламских игр солидарности 2021 года в вольных упражнениях Аида Бауыржанова.

"Хоть мы и гимнасты, всю жизнь тренировались, выступали вместе, долгое время мы не замечали друг друга. С 2018 года мы начали общаться. Спустя два-три года предложил ей встречаться. Меня Аида уже заждалась, конечно. Я ей уже три года обещаю: вот Олимпийские игры пройдут, подожди до Олимпийских игр и все будет", - рассказывает Нариман.

О популярности

После успеха в Париже Нариман отмечает, что получает множество сообщений от болельщиков. При этом он признается, что не любит проводить много времени в социальных сетях.

"Я особо не любитель сидеть в соцсетях, но понимаю, что это необходимо в наше время. За этот месяц я стал очень популярным", – смеется он. "Конечно, мне пишут много болельщиков, и это не только поздравления, но и слова благодарности за те эмоции, которые я подарил своим выступлением. Поэтому у меня нет слов, чтобы выразить все свои чувства", – рассказывает Нариман.

В Париже казахстанский спортсмен ощутил на себе вкус мировой славы. Кадры, на которых к нему подходят за автографом в столице Франции, быстро разлетелись по соцсетям.