"Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков

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Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах, считает Берик Дюсембинов.

Земли в регионах принадлежат акимам, возмутился мажилисмен Берик Дюсембинов, передаёт BaigeNews.kz. Он обратился к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, выступившему с докладом о законопроекте, касающемся охраны земель.

"Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы не поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращённых земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах. Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева. Все боятся сказать об этом. Те тысячи гектаров, которые вы упомянули в своём докладе, это всё ложь. Люди возмущены, они не могут найти пастбище для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивым докладом и наконец-таки возьмёте уже в руки ситуацию? Почему вы стесняетесь раскрыть, как зовут владельцев?" - возмутился депутат.

Ербол Карашукеев не согласился с мнением, что государство защищает земли акимов и не трогает их.

"Мы вернули 5,2 миллиона гектаров земли. Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернём ещё пять миллионов гектаров земли. С 1 января в нашей автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра все земли отображаются. Нажмите на любой участок, видно, кому, какой организации или хозяйству принадлежит, если не находится в госрезерве. Это ведь тоже работа, которой раньше не было. Мы будем продолжать (её - прим. Авт.) в соответствии с законодательством. Если пользуется землёй на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем через суд и они тоже сами возвращают. Вы говорите, что возвращение 5,2 миллиона гектаров - ложь, но мы готовим интерактивную карту, чтобы каждый казахстанец смог увидеть", - ответил министр.

Осенью сообщалось, что незаконные земли родственников высокопоставленных чиновников вернули в госсобственность в Алматинской области.