Поджёг жену и совершил самоубийство: жуткая история произошла в Таразе

В Таразе мужчина поругался с женой, поджёг дом, в котором она находилась, и наложил на себя руки, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции сообщили, что мужчине было 54 года, он недавно освободился из мест лишения свободы.

"Во время бытовой ссоры с женой на почве неприязненных отношений поджёг дом. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подозреваемый обнаружен мёртвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти - самоубийство", - уточнили в ДП.

По факту назначены экспертизы.