Поджёг жену и совершил самоубийство: жуткая история произошла в Таразе
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
58Фото: baigenews.kz
В Таразе мужчина поругался с женой, поджёг дом, в котором она находилась, и наложил на себя руки, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции сообщили, что мужчине было 54 года, он недавно освободился из мест лишения свободы.
"Во время бытовой ссоры с женой на почве неприязненных отношений поджёг дом. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подозреваемый обнаружен мёртвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти - самоубийство", - уточнили в ДП.
По факту назначены экспертизы.
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