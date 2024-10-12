Поджог дома в Талгарском районе: в МВД рассказали о ходе расследования

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов рассказали о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе. Спикеры уточнили, что семья погибшего в Талгаре школьника по этому адресу не проживала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как отметил Бауржан Аленов, с 4 октября – момента совершения преступления в Талгарском районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.

"Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имело место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также предупреждаю не распространять недостоверные сведения, – отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры.

"Весь ход расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. На сегодняшний день распространяется очень много недостоверной, ложной информации. Хотелось бы предупредить наших граждан, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность", – обратился прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом. По словам очевидцев, жилье принадлежало родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара. Позже выяслилось, что потерпевшие от временного жилья отказались, поскольку будут жить у родственников.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога прибыл первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.