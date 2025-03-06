Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев прокомментировал ход расследования инцидента с поджогом дома семьи Шерзата Полата, передает BaigeNews.kz.

"Насколько мне известно, в настоящее время досудебное расследование продолжается. Каков будет его результат, я сейчас сказать не могу. Но, думаю, когда появится какая-то информация, общественность будет проинформирована", — сообщил Чиндалиев.

Напомним, ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Отметим, что убийство Шерзата произошло в ночь на 4 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего завершено.