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Поджог дома Шерзата Полата: расследование продолжается

Сегодня, 12:40
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: pixabay

Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев прокомментировал ход расследования инцидента с поджогом дома семьи Шерзата Полата, передает BaigeNews.kz.

"Насколько мне известно, в настоящее время досудебное расследование продолжается. Каков будет его результат, я сейчас сказать не могу. Но, думаю, когда появится какая-то информация, общественность будет проинформирована", — сообщил Чиндалиев.

Напомним, ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Отметим, что убийство Шерзата произошло в ночь на 4 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего завершено. 

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