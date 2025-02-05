В рамках нового законопроекта по гражданской защите вводится новый термин - "простые укрытия". Это подземные сооружения, паркинги и подвалы, которые в случае угрозы могут использоваться для защиты населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов отметил, что Казахстан отказался от концепции строительства крупных бомбоубежищ, ориентируясь на мировую практику. По его словам, во многих странах отдают предпочтение именно простым укрытиям, так как они эффективны, удобны и не требуют больших затрат.

"Эти простые укрытия дадут нам возможность разместить порядка 14 миллионов человек, по нашим подсчетам", - сказал Аринов.

Он также подчеркнул, что владельцы торгово-развлекательных центров идут навстречу властям в вопросе использования подземных паркингов в качестве убежищ.

"Нет такого, чтобы кто-то отказывался. Рабочая группа работала, все точки соприкосновения были найдены. Социально ответственный бизнес понимает, что речь идет о сохранении жизней", - добавил он.

При этом, как отметил Аринов, инициатива не потребует больших финансовых затрат, поскольку инфраструктура для укрытий уже существует.