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Подземные толчки ощутили жители Алматинской области

Сегодня, 11:27
АВТОР
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pixels.com Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: pixels.com

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 ноября в 10 час 50 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая в 258 км на юго-восток от Алматы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горной местности Алматинской области ощутимость подземных толчков составила два балла. Землетрясение почувствовали жители сёл Нарынкол Раимбекского района и Кеген Кегенского района Алматинской области. 
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

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