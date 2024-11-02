Подземные толчки ощутили жители Алматинской области

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 2 ноября в 10 час 50 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Китая в 258 км на юго-восток от Алматы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горной местности Алматинской области ощутимость подземных толчков составила два балла. Землетрясение почувствовали жители сёл Нарынкол Раимбекского района и Кеген Кегенского района Алматинской области.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.