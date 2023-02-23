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Лента новостей

liter.kz Сегодня, 08:33
516
Сегодня, 08:33
516
Фото: liter.kz

Подземные толчки ощутили в Алматы

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 06:37 по времени Алматы 23 февраля в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz. Его эпицентр был расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Там толчки ощущались в два-три балла.

Также толчки силой в четыре балла ощущались в Узбекистане.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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#землетрясение #Алматы #подземные толчки
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:33
516
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