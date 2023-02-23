Подземные толчки ощутили сегодня в Алматы

Фото: liter.kz

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 06:37 по времени Алматы 23 февраля в Таджикистане, передаёт BaigeNews.kz. Его эпицентр был расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Там толчки ощущались в два-три балла.

Также толчки силой в четыре балла ощущались в Узбекистане.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.