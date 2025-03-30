Сейсмологи продолжают мониторинг в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, накануне прибывшие в Жамбылскую область, продолжают детальный мониторинг и анализ сейсмической обстановки.

"В эпицентральной зоне, в Меркенском районе, развёрнута сеть сейсмологических станций. Установлены три дополнительные переносные станции, работающие по методу триангуляции. В радиусе 30-80 км от эпицентра они фиксируют движение земной коры, подземные микротолчки и подземные шумы. Эти данные позволят детально изучить возможную афтершоковую активность и оценить возможные риски", – сообщает МЧС.

Собранные данные в оперативном режиме передаются в Центральную сейсмическую обсерваторию для анализа и работы Комиссии по оценке сейсмической ситуации. По результатам этого готовится заключение и направляется в Командный центр МЧС Казахстана. Это позволяет анализировать ситуацию в режиме реального времени и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

"В настоящее время в Жамбылской области функционируют девять сейсмологических станций ННЦСНИ МЧС, одна из которых комплексная с возможностью анализа нескольких параметров. Дополнительные станции повышают точность мониторинга и помогают оперативно реагировать на изменения сейсмической активности. МЧС Казахстана держит ситуацию под контролем и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", – отмечается в сообщении.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский район и район имени Т.Рыскулова, где произошло землетрясение, осмотрел повреждённые объекты. Днём 28 марта жители почувствовали повторные толчки. Чтобы оценить ущерб и оперативно принять меры для безопасности людей, в регион прибыла правительственная рабочая группа.