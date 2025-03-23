  • 23 Марта, 18:07
  • BAIGENEWS

Подземную мечеть Бекет-Ата подключили к природному газу в Мангистау

Работы длились три месяца, финансирование обеспечил частный предприниматель.

Сегодня, 17:31
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акимат Мангистауской области Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: акимат Мангистауской области

В Мангистауской области к подземной мечети Бекет-Ата подвели природный газ. Работы длились три месяца, а финансирование обеспечил частный предприниматель. Сегодня, 23 марта, в торжественной обстановке газ запустили, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе облакимата, строительство газопровода общей протяжённостью 3,4 километра не только создаст благоприятные условия для посетителей мечети, но и положительно скажется на сохранности исторического объекта.

Выступая на мероприятии,  седьмой потомок Бекет ата Ташов Калымбеги отметил, что сегодняшнее  подключение мечети к  природному газу является знаком уважения к наследию  предков.

"Подача природного газа в мечеть Бекет-Ата – это не только комфортные бытовые условия, но и яркое выражение уважения к наследию наших предков.  Сохранение сакральных,  святых мест – это вклад в   будущие поколения.  Я очень благодарен тем, кто участвовал в этом благом деле, пусть наше благополучие  приумножится", – сказал Ташов Калымбеги ата.

Подземная мечеть Бекет Ата – одна из общенациональных святынь Казахстана.  Этот уникальный образец архитектуры, высеченный в скале и состоящий из трех помещений, был построен в 1771-1775 годах.  Главное помещение мечети выполнено в виде круглой формы, а крыша представляет собой плоский купол.  Ее внешний вид напоминает традиционную казахскую юрту.

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