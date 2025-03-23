В Мангистауской области к подземной мечети Бекет-Ата подвели природный газ. Работы длились три месяца, а финансирование обеспечил частный предприниматель. Сегодня, 23 марта, в торжественной обстановке газ запустили, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе облакимата, строительство газопровода общей протяжённостью 3,4 километра не только создаст благоприятные условия для посетителей мечети, но и положительно скажется на сохранности исторического объекта.

Выступая на мероприятии, седьмой потомок Бекет ата Ташов Калымбеги отметил, что сегодняшнее подключение мечети к природному газу является знаком уважения к наследию предков.

"Подача природного газа в мечеть Бекет-Ата – это не только комфортные бытовые условия, но и яркое выражение уважения к наследию наших предков. Сохранение сакральных, святых мест – это вклад в будущие поколения. Я очень благодарен тем, кто участвовал в этом благом деле, пусть наше благополучие приумножится", – сказал Ташов Калымбеги ата.

Подземная мечеть Бекет Ата – одна из общенациональных святынь Казахстана. Этот уникальный образец архитектуры, высеченный в скале и состоящий из трех помещений, был построен в 1771-1775 годах. Главное помещение мечети выполнено в виде круглой формы, а крыша представляет собой плоский купол. Ее внешний вид напоминает традиционную казахскую юрту.