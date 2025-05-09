Государственный советник Ерлан Карин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Мероприятие прошло в рамках общенациональных акций, приуроченных к 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В церемонии также приняли участие члены Национального курултая и Совета по молодежной политике. Особое значение событие приобрело в свете того, что в 2025 году Казахстан отмечает 100-летие со дня рождения прославленной казахстанской снайперши.

Выступая на церемонии, Ерлан Карин подчеркнул, что по поручению Президента страны в честь юбилея Алии Молдагуловой будет организован ряд значимых мероприятий. В их числе — Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", премьеры документальных фильмов, тематические выставки, а также культурные и спортивные акции.

"Алия Молдагулова — символ отваги, патриотизма и верности Родине. Ее подвиг остается важной частью нашей исторической памяти и вдохновляет молодое поколение казахстанцев", — отметил Государственный советник.

Алия Молдагулова стала одной из первых женщин-снайперов, удостоенных звания Героя Советского Союза. Она погибла в бою в 1944 году, проявив мужество и самоотверженность на передовой.