Подвесной мост в Семее отремонтируют специалисты из Японии

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С ремонтом подвесного моста в Семее помогут специалисты из Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Иностранные эксперты, изучив состояние переправы, определили объём работ. Выяснилось, что несущие кабели, соединяющие 90-метровые пилоны, покрыты коррозией. Их будут закрывать водозащитным материалом. Нашли повреждения и в металлической пластине моста и в болтовых соединениях. Предстоит полная замена асфальтового покрытия. В акимате уже принялись разрабатывать проектно-сметную документацию на полную реконструкцию сооружения.

"Японцы также хотели со своей стороны применять свою технологию, своё оборудование, в том числе свои материалы, то есть всё это будет в проектно-сметной документации. Лучше них этот мост никто не отремонтирует, потому что они являются разработчиками проекта и непосредственно строителями данного моста, поэтому мы заинтересованы, чтобы они участвовали полностью в этой работе", - сказал заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

Как сообщает издание Semey Ainasy, предположительно, ремонтные работы начнутся в 2024 году.

Знаменитый подвесной мост в Семее через Иртыш был построен в 2000 году. Длина основного пролёта составляет 750 метров при общей длине 1 086 метра. Проект был предложен японской компанией IHI Corporation. Первые семь лет после сдачи в эксплуатацию мост не обслуживался, что привело к ухудшению дорожного покрытия. Малый размер бюджета города долгие годы не позволял проводить полноценное обслуживание этого стратегического объекта.