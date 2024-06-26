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Подвергшихся насилию детей будут ставить на медико-социальный учет

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Подвергшихся насилию детей будут ставить на медико-социальный учет Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51
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Министр труда приказом от 21 июня 2024 года утвердила правила ведения медико-социального учета, передаёт BaigeNews.

Ведение медико-социального учета осуществляется в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики, а также координации по оказанию психологической, социальной и иной помощи, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению и буллингу, либо несовершеннолетних, в присутствии которых совершены правонарушения против личности, а равно координации в реализации программы помощи несовершеннолетним, в отношении которых совершено насилие.

Основанием для постановки на медико-социальный учет является уведомление о постановке на профилактический учет несовершеннолетних органами внутренних дел, а также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2024 года.

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