Подвалы всех многоэтажек Экибастуза подключили к теплу, на очереди — социальные объекты

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В Экибастузе продолжают ликвидировать последствия ЧС. На данный момент к системе отопления подключены тепловые узлы всех многоэтажек. Осталось заменить радиаторы отопления и подвести тепло каждую квартиру. Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передаёт BaigeNews.kz

Он отметил, что экибастузская ТЭЦ при температуре воздуха в минус 15 градусов поддерживает давление в системе 9,2/ 1,8 и температуру 84 / 59 градусов. Подпитка сетевой водой при этом стабилизировалась, хотя в норму еще не пришла.

"Проделан огромный объём работы, восстановленны внутриквартальные сети, тепловые узлы, сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления, поэтому в таких мноэтажках приходится заменять большое количество батарей и стояков, это происходит в связи стем, что система разморозилась", — уточнил Олег Крук.

Временно исполняющий акима области рассказал и о наиболее проблемных домах: по улице Сатпаева, 8; Машхур Жусупа, 52; Ауэзова 47,46, 46-а; Шешенбекова 19-а. Кроме того, без тепла пока остаются около 70 частных жилых домов. Между тем, в многоэтажках продолжают менять радиаторы. Специалисты уверяют — батарей хватит на всех.

По словам спикера, прибывший в Экибастуз руководитель штаба первый зампремьер-министра Роман Скляр переформатировал работу ремонтных служб.

"Теперь каждый дом закреплён за отельным предприятием. Превые руководители этих предприятий находятся на своих рабочих местах, там где производят устранение повреждений и разморозку. И это будет происходить до того, пока предприятие, возглавляемое им, не устранит все дефекты коммуникаций. Пострадавшим домам компания ЦАЭК восстановит ущерб", — добавил Олег Крук.

Он признался, что в первую очередь задача была запустить отопление в жилом секторе. Параллельно идёт восстановление системы водоснабжения и канализации. Но уже с завтрашнего дня специалисты займутся теплоснабжением социальных объектов, в том числе школ, больниц и детсадов. Кроме того, уже созданы ремонтные бригады для помощи жителям домов с частными теплопроводами, а также сетей ТОО "Экибастузтеплоэнерго", идущих к частным домостроениям.

Напомним, режим ЧС в городе горняков объявили 28 ноября — спустя сутки, как в квартирах жителей остыли батареи. Специалисты нашли целую серию из десятков порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, после чего произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

По поручению Президента в Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано около 500 человек. Специалисты прибыли из разных регионов страны.