В Алматы жильцы недавно сданного комплекса "София" на протяжении нескольких месяцев бьют тревогу: подвалы их домов регулярно затапливаются канализационными стоками, в подъездах стоит резкий зловонный запах, а квартиры — далеки от обещанного комфорта. Приобретённое в ипотеку жильё оказалось непригодно для жизни, утверждают собственники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам жильцов, главная причина — ошибки в проектировании системы канализации. Она не справляется с нагрузкой, что привело к серьёзным проблемам. При этом новые дома, по их словам, были сданы в эксплуатацию с множеством строительных дефектов.

"Нам обещали комфорт-класс, а в итоге — даже до уровня "эконом" не дотягивает. Кафель у входа разбит, домофон не работает, во время дождя окна текут. В одной из комнат у меня плесень на стенах. Квартира обошлась мне в 41 миллион тенге, и при этом застройщик устранять свои недоработки отказывается", - рассказала жительница Алматы Жания Дуйсенбекова.

Люди вынуждены устранять часть дефектов за свой счёт — от выравнивания стен до ремонта подъездов. Однако ситуация с подвалами вызывает особенно острое недовольство: затопления фекалиями уже стали регулярными, и жильцы опасаются за своё здоровье.

"Подвалы затоплены сточными водами. Дышать здесь невозможно. Летом, с жарой, это станет катастрофой. Канализация изначально была спроектирована с нарушениями. Запах доходит до верхних этажей", - сообщила жительница ЖК Айман Абишкызы.

Не устроена, по словам жителей, и прилегающая территория. Люди не понимают, за что заплатили десятки миллионов тенге, ведь обещанная застройщиком "конфетка" оказалась с привкусом разочарования.

"Моя квартира стоит 33 миллиона тенге. Когда мы заехали, стена была кривая, всё переделывали сами. Мы что, ипотеку должны платить или чужие ошибки исправлять? А продать теперь не сможем — о проблемах ЖК "София" уже знает весь Казахстан", - заявила Бахыт Шекерова.

В компании-застройщике заявили, что в курсе ситуации и обещают устранить все недостатки. Однако конкретных сроков, когда именно это произойдёт, пока не озвучили.

"Все вопросы, относящиеся к нашей зоне ответственности, будут решены. Речь идёт о дефектах, чистовой отделке, канализационно-насосной станции. Уже на этой неделе мы выедем на место и начнём устранять проблемы", - пообещал исполнительный директор ТОО "Time Group Construction" Алтай Шарабаев.

Первым делом застройщик пообещал заняться проблемой затоплений в подвалах. В компании уверяют, что не оставят жильцов без внимания, даже если истёк гарантийный срок. Тем не менее, многие из них уже настроены решительно и намерены защищать свои права в суде.







