Акиму области Абай Берику Уали доложили о проблемах областной больницы в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Областная больница скорой помощи была построена и сдана в эксплуатацию в 2013 году.

Руководитель больницы проинформировал акима области о ряде актуальных проблем. В частности, он отметил, что из-за подъема грунтовых вод подвал учреждения оказался затопленным.

Аким подчеркнул, что осведомлен о данной проблеме.

"Строительство здания изначально было спланировано неправильно. Рельеф местности не был должным образом изучен. Дренажная система также спроектирована с нарушениями. В результате существует риск повреждения фундамента здания. Для решения проблемы подготовлена соответствующая проектно-сметная документация, направленная на государственную экспертизу. Мы рассматриваем пути решения этой ситуации. Вопрос находится на моем личном контроле", — отметил глава региона.

На сегодняшний день в больнице нет нехватки кадров, однако существует проблема обеспечения специалистов жильем.

В настоящее время ведётся капитальный ремонт крыш и фасадов всех корпусов больницы скорой помощи. На эти цели выделены средства из областного бюджета. Аким области проинспектировал ход ремонтных работ. Представитель подрядной организации сообщил, что строительство завершится до конца года. Глава региона поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ.