С 1 сентября 2025 года в Казахстане увеличат объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BaigeNews.kz.

"Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента составляет 437 тысяч тенге. Теперь он составит в среднем 912 тысяч тенге. Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей", - сказал министр.

По его словам, новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов.

Ранее Глава государства распорядился объявить 2025 год Годом рабочих профессий.