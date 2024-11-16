Подтверждён суверенный кредитный рейтинг Казахстана
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Министерстве национальной экономики РК, среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны.
"Валютные активы Национального фонда Республики Казахстан и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото", — говорится в сообщении.
Аналитики отмечают предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
Также Агентство отмечает относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций.
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